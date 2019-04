Serial Funkes e Ed Motta se apresentam na região

Richard Molina/Especial para o Diário



04/04/2019 | 07:07



Um dos principais representantes da soul music brasileira, a banda Serial Funkers é atração na região e se apresenta amanhã, em São Bernardo, no Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171).

O espetáculo terá início a partir das 21h, e contará com a participação do veterano cantor carioca Ed Motta nos 30 minutos finais do show.

A banda ilustra o repertório com muito suingue e composições do álbum Funkers Porque Funk é Coisa Séria. É claro que clássicos das músicas brasileira e internacional não ficam de fora. Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 120 (www.ticketbrasil.com.br).