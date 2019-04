Arnaldo Jabor ganha mostra na TV

Vinícius Castelli



04/04/2019 | 07:05



Muito antes de aparecer no Jornal Nacional, na Globo, com seus comentários, Arnaldo Jabour já atuava em outro espaço: no cinema. E é exatamente nesse trabalho que foca o Canal Brasil, com mostra dedicada à produção do cineasta carioca.

A emissora paga apresenta, a partir da madrugada de segunda para terça, sempre à 0h15, o especial Jabor no Cinema, com exibição até a madrugada de quinta para sexta. Quem abre a programação é uma de suas obras mais conhecidas, Toda Nudez Será Castigada, de 1973. A obra conta de Herculano (Paulo Porto). Após ficar viúvo, jura nunca mais se envolver com outra mulher. Mas seu irmão Patrício (Paulo Cesar Peréio) trata de jogá-lo nos braços da prostituta Geni (Darlene Glória). Seu filho enxerga a situação com horror. Herculano tenta se afastar da mulher, sem sucesso.

De terça para quarta o especial aposta na exibição de A Suprema Felicidade. A obra de 2010 conta do auge e da crise do casamento de Sofia (Mariana Lima) e Marcos (Dan Stulbach). A história é narrada pelo filho do casal, Paulo, durante sua infância, adolescência e vida adulta. Ele é acompanhado na jornada por seu avô Noel (Marco Nanini).

Eu Sei Que Vou Te Amar (1986) não fica de fora do projeto e toma conta da grade de quarta para quinta. É sobre casal que decide participar de um jogo da verdade e, por duas horas, diz tudo o que já lhe aconteceu.

Para encerrar a maratona, de quinta para sexta é a vez de Eu Te Amo (1981). Empresário falido, Paulo é abandonado por sua mulher, Bárbara, e acaba se apaixonando por uma prostituta.