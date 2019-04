O Masp é delas

Miriam Gimenes



04/04/2019 | 07:03



Tarsila do Amaral (1886-1973) e Lina Bo Bardi (1914-1992) vivem. Pelo menos por meio de seus traços – e cores – suas veias ainda pulsam, e com alta pressão. Para comprovar a força que estas mulheres têm, basta visitar o prédio do Masp (Museu de Arte de São Paulo) a partir de amanhã, onde serão abertas duas exposições simultâneas: a da pintora modernista se chamará Tarsila Popular e a da arquiteta italiana radicada no Brasil e que projetou o prédio da exposição Lina Bo Bardi: Habitat. As mostras integram o ciclo Histórias das Mulheres, Histórias Feministas, eixo temático que guiará a programação da instituição ao longo de 2019.

A exposição de Tarsila, que ganhou o nome ‘popular’ em razão do recorte feito da sua obra, conta com curadoria de Adriano Pedrosa e Fernando Oliva, reúne cerca de 120 obras da artista: pinturas – entre elas a famosa Abaporu (1928), que inspirou o Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade – e desenhos. “A exposição e o catálogo que a acompanha pretendem promover reflexões mais abrangentes sobre Tarsila, articulando sua vida e obra no contexto de uma visão política, social e racial da cultura brasileira e do modernismo – um movimento que, no Brasil, raramente é abordado sob esses prismas”, diz Fernando Oliva.

Tarsila, que viveu alguns anos na Europa, passou a retratar personagens, temas e narrativas ligadas à cultura popular brasileira em determinada época de sua produção, principalmente quando voltou ao Brasil e se juntou aos modernistas – ela não estava aqui na Semana de Arte Moderna de 1922.

Junto com Anita Malfatti, o escritor Mário de Andrade (1893-1945), ao futuro marido Oswald de Andrade (1890-1954) e o poeta e pintor Menotti del Picchia (1892-1988), formou o Grupo dos Cinco, que tinha como foco encontrar e definir uma arte nacional genuína. Tanto que fizeram uma viagem de redescoberta do País pelas cidades coloniais mineiras, junto com o poeta franco-suíço Blaise Cendrars (1887-1961) e muitos dos trabalhos que estão na mostra foram resultados desta expedição.

Colocou sobre a tela cenas que retratam Carnaval, favelas, feiras ao ar livre e as que contêm lendas populares e indígenas. Entre elas estão Estrada de Ferro Central do Brasil (1924), Vendedor de Frutas (1925) e Um Pescador (1925), pintura que faz parte do acervo do museu Hermitage, na Rússia, e será exposta pela primeira vez no Brasil. Poderão ser vistas também obras que marcaram sua fase de temática social, entre elas Segunda Classe (1933) e Operários (1933).



LINA

A mostra da arquiteta ítalo-brasileira contará com exemplares da revista de arquitetura Habitat, produzida por Lina enquanto dirigia o Masp ao lado do marido, o marchand e crítico italiano Pietro Maria Bardi, diretor-fundador do museu.

O habitat a que se refere o título da mostra também diz respeito ao mergulho empreendido pela arquiteta no contexto brasileiro, que procurou entender antes de aplicar aqui as ideias modernistas trazidas da Itália. “Não se trata de uma exposição somente sobre o trabalho de Lina Bo Bardi como arquiteta, mas, sobretudo, de uma oportunidade de mostrá-la como uma pensadora que atuou tanto na arquitetura e no design quanto no campo editorial, na pedagogia, na crítica e na curadoria”, diz Tomás Toledo, curador-chefe do Masp e um dos três curadores da exposição, ao lado de Julieta González, no Museo Jumex, e José Esparza Chong Cuy, no MCA Chicago. Tanto que a exposição traz os projetos fundamentais em sua carreira e reconta momentos importantes de sua trajetória pessoal. Essa exposição – que seguirá para o México e Estados Unidos – marca também os 50 anos da abertura do Masp ao público.

Tarsila Popular e Lina Bo Bardi: Habitat – Exposição. No Masp (Avenida Paulista, 1.578). De quarta a domingo, das 10h às 18h, e de terça-feira, das 10h às 20h. Ingressos: R$ 40 (R$ 20 meia-entrada)