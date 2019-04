Diário é impedido de cobrir depoimento de Atila

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



03/04/2019 | 15:47



A equipe de reportagem do Diário foi impedida de cobrir o depoimento do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), à comissão do impeachment, na Câmara, na tarde desta quarta-feira (3).

A assessoria de imprensa do Paço e da Câmara mauaense condicionaram a participação da equipe à oitiva ao recolhimento de celulares na recepção do local. O repórter fotográfico Claudinei Plaza também foi impedido de registrar o depoimento, que ocorre a portas fechadas.

Atila, que esteve preso entre dezembro e janeiro, presta esclarecimentos à comissão que investiga denúncia por quebra de decoro, com base nas acusações da Operação Trato Feito de que o prefeito recebia propina de empresas prestadoras de serviço do Paço. Ele nega.