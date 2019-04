03/04/2019 | 15:11



É uma ciumeira atrás da outra! Kate Middleton teria pedido para o príncipe William vetar Rose Hunbury, uma amiga da família real, dos eventos dos quais ela participa.

Kate e Rose eram amigas, mas de acordo com uma fonte do jornal britânico The Sun, as duas teriam se desentendido seriamente:

- É sabido que Kate e Rose tiveram uma briga séria. Elas eram amigas próximas, mas não são mais.

Segundo o veículo, William já teria tido um crush em Rose. O príncipe ainda tentou acalmar a esposa, mas não foi bem sucedido:

- William quer trazer paz, mas Kate foi bem clara de que não quer mais vê-los.

Agora, nem Hunbury e nem o marido, o marquês de Cholmondeley, são bem-vindos por Middleton.