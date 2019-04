Paquetá sofre lesão no tornozelo direito e pode desfalcar seleção na Copa América

03/04/2019 | 13:39



Lucas Paquetá poderá desfalcar a seleção brasileira na Copa América. Exames feitos pela comissão médica do Milan nesta quarta-feira revelaram que o meia sofreu uma torção de grau 2 no tornozelo direito durante o empate contra a Udinese por 1 a 1, na terça, pela 30.ª rodada do Campeonato Italiano.

O jogador brasileiro usou muletas para deixar o estádio San Siro, em Milão, após o empate do Milan contra a Udinese. O ex-flameguista sofreu a lesão após uma dividida com Behrami, aos 36 minutos do primeiro tempo, e acabou substituído por Castillejo.

Paquetá tinha boa atuação frente à Udinese e havia feito uma finalização de fora da área, que por pouco não acertou o ângulo esquerdo do goleiro Juan Musso. O atleta será submetido a novos exames e será reavaliado na próxima semana, mas de acordo com a imprensa italiana o tempo de recuperação poderá ser longo.

"Paquetá sofreu uma torção feia, estou preocupado", disse o técnico Gennaro Gattuso, que não poderá contar com o brasileiro para o clássico deste sábado, às 13 horas (de Brasília), diante da Juventus, em Turim, pela 31.ª rodada.

A notícia causa preocupação, afinal Paquetá é um dos nomes que o técnico Tite deverá incluir na lista dos convocados para a disputa da Copa América, que será disputada no Brasil entre os dias 14 de junho e 14 de julho.

O grupo definitivo para a competição será divulgado no dia 17 de maio e a estreia do Brasil acontece no dia 14 de junho, às 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo, contra a Bolívia.