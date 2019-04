WhatsApp: nova função impede que te adicionem a grupos

Da Redação, com assessoria



03/04/2019 | 10:48

Cada vez mais, os usuários do WhatsApp utilizam os grupos para se conectar com família, amigos, colegas de trabalho. Como muitas vezes as pessoas usam esses espaços para trocar informações importantes, o aplicativo lançou hoje (3) um novo recurso de privacidade e sistema de convite para ajudar você a decidir quem pode te adicionar a um grupo.

Para ativar o novo recurso, vá para as Configurações no seu app, e então toque em Conta > Privacidade > Grupos e selecione uma das três opções: “Ninguém”, “Meus contatos”, ou “todos”. “Ninguém” significa que você terá que aprovar a entrada em cada grupo para o qual você foi convidado. Já “Meus contatos” significa que somente usuários da sua lista de contatos poderão adicionar você a um grupo.

Nesses casos, será solicitado que a pessoa que convidar você a um grupo envie um convite privado em uma conversa privada, dando a você a escolha de participar de um grupo. Você terá três dias para aceitar o convite antes que ele expire. Essas novas configurações de privacidade começarão a entrar em vigor para os usuários a partir de hoje e estarão disponíveis para quem utilizar a última versão do WhatsApp.

