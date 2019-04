10 motivos para conhecer a exuberante Ilha da Madeira

Crédito: Divulgação

As levadas - Há mais de 400 anos, os colonizadores da Madeira começaram a construir canais de irrigação na ilha, para levar água do norte do seu território para o sul. Os mais recentes têm quase 80 anos. O resultado são inúmeros caminhos em meio à vegetação nativa, onde é fácil relaxar e conectar-se com a natureza