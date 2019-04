03/04/2019 | 09:22



O setor privado dos Estados Unidos criou 129 mil empregos em março, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada hoje pela ADP. O resultado, o mais fraco em 18 meses, ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam geração de 173 mil postos de trabalho.

O dado de criação de empregos de fevereiro, por outro lado, foi revisado para cima, de 183 mil a 197 mil.

A pesquisa da ADP é considerada uma prévia do relatório de empregos dos EUA, que inclui dados do setor público e será divulgado na sexta-feira (05). Com informações da Dow Jones Newswires.