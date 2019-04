03/04/2019 | 09:21



A Polícia Federal cumpre, nesta quarta-feira, 3, treze mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. A investigação apura supostos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas de recursos provenientes de contrabando, descaminho e outros ilícitos.

A ação conta com participação da Receita Federal, que realiza fiscalização em empresas associadas ao grupo investigado. Os mandados foram expedidos pela 5° Vara Federal de Mato Grosso, que determinou ainda o sequestro de onze fazendas no estado, cujos valores estimados ultrapassam R$ 250 milhões. As investigações seguem sob segredo de justiça.