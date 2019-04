Obituário - 3 de abril de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/04/2019 | 08:59



SANTO ANDRÉ, domingo, dia 31 de março



Duzolina Bagnariolli, 98. Natural de Amparo (SP). Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SANTO ANDRÉ, segunda-feira, dia 1º de abril



José Lopes, 89. Natural de Mineiros do Tietê (SP). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.



SANTO ANDRÉ, terça-feira, dia 2 de abril



Maria Souto Rodrigues, 90. Natural de Uchôa (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Rosa Helena Arantes da Silva, 74. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Carlos Bruzulato, 73. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Aparecida de Fátima Pereira, 62. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO, sábado, dia 30 de março



Aurora Rezende Peccerini, 96. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.



Rubens Fredenhagem Vasconcelos, 76. Natural de Campo Grande (MS). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.



José Carlos Aroni, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



Paulo Donizeti Becari, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Aurora, em São Bernardo. Dia 30. Crematório Vila Alpina.



SÃO BERNARDO, domingo, dia 31 de março



Helena Horvath de Oliveira, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Lavínia, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério da Paulicéia.



Eurides Rubio, 80. Natural de Tabapuã (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.



Benevides Marques Cebola, 78. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.



Maria Lúcia de Jesus Santana, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



São Caetano



Maria José Primoloni Veronesi, 82. Natural de Rincão (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Claudette Rodriguero Martinez, 74. Natural de Alto Alegre (SP). Residia na Vila Alpina. Dia 1º. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.