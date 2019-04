Game of Thrones é a série de TV mais usada por cibercriminosos para disseminar vírus

Da Redação, com assessoria



03/04/2019 | 09:18

Game of Thrones, The Walking Dead, e Arrow despertam não só a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo, como também de cibercriminosos. De acordo com um levantamento da Kaspersky Lab, os vilões da web estão usando novos episódios das séries de TV mais populares para distribuir malware.

Em muitas regiões, essas séries podem ser consumidas por meio de canais ilegais, como softwares de torrents e plataformas ilegais de streaming. Ao contrário dos recursos legítimos, os arquivos hospedados neles podem parece episódios de séries, mas, na verdade, são malwares com um nome semelhante que tem como objetivo infectar o usuário.

Ao observar a facilidade com que as séries de TV baixadas de fontes ilegítimas podem ser substituídas por versões com malware, os pesquisadores da Kaspersky Lab examinaram esses arquivos maliciosos no período entre 2017 e 2018. E no topo da lista está Game of Thrones.

Em 2018, a série da HBO foi responsável por 17% de todo o conteúdo malicioso pirateado, com 20.934 pessoas atacadas, seguida de The Walking Dead (18.794) e Arrow (12.163). Isso ocorreu mesmo considerando que, em 2018, não foi lançado nenhum episódio novo de Game of Thrones, enquanto as outras séries do ranking tiveram campanhas promocionais agressivas.

Em todos os casos observados, os cibercriminosos usam os primeiros e os últimos episódios de cada temporada. No caso de Game of Thrones, o capítulo mais usado para disseminar os ataques foi o de estreia da primeira temporada, “O inverno está chegando”.

