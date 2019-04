Funcionários da Ford retornam ao trabalho

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



03/04/2019 | 07:07



Para os 2.800 funcionários da planta da Ford de São Bernardo, que retornaram ontem aos postos de trabalho, a possibilidade de venda da unidade ao grupo Caoa é uma luz no fim do túnel. Os colaboradores estavam em greve há 43 dias, desde que a montadora norte-americana anunciou o fechamento da unidade.

Ontem, também foi anunciado o valor da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), que, segundo a Ford, será de R$ 17.640 para todos os funcionários, paga em duas prestações. O benefício, que está atrelado ao cumprimento das metas da operação da planta neste ano, é maior que os R$ 16 mil pagos em 2018.

De acordo com o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), a produção, que era feita em três dias por semana, cairá para dois. A expectativa é de que sejam produzidos 1.700 New Fiestas e 843 caminhões até o fechamento da fábrica, em novembro.

Os funcionários voltaram à ativa mais esperançosos. “Estava todo mundo tenso. Agora podemos respirar um pouco, porque vemos uma luz no fim do túnel, que pode conservar os empregos. Mesmo que não tenha nada concreto nas negociações, é uma esperança”, disse Antônio José da Silva, 49 anos, que trabalha na logística e tem 26 anos de Ford.

“Ainda não voltamos a produzir porque a fábrica estava parada. Na próxima semana, com a retomada junto aos fornecedores, vamos começar”, afirmou o trabalhador do setor de funilaria Alessandro Gomes Leonardo, 46, que está há 24 na empresa. “Essa história da Caoa deu um gás no pessoal, que está muito feliz. Agora vamos torcer para isso se concretizar”, afirmou.

Já a funcionária da área da logística Ivonete Rodrigues, 52, que atua na Ford há 24, afirma que, apesar do otimismo, ainda há incertezas. “Precisamos ver como serão as demissões e como as contratações vão acontecer. Então, a cabeça ainda continua a mil. Apesar da esperança de ficar na empresa, ainda não se sabe o que vai acontecer”, disse.

De acordo com o presidente do sindicato, Wagner Santana, o Wagnão, a decisão de retomada da atividade na empresa faz parte da estratégia. “Para a fábrica interessa produzir, pois tem compromissos comerciais. De nossa parte, nos interessa que os investidores tenham como conhecer o funcionamento da fábrica, como é o processo de produção e, principalmente, a qualificação dos trabalhadores.”

O coordenador do comitê sindical, José Quixabeira de Anchieta, o Paraíba, comunicou aos funcionários que a PLR está garantida e itens como data-base deste ano e valor das indenizações ainda estão em discussão. “Falta pouco para fechar os pontos desse pacote de negociação e colocar em votação com vocês (trabalhadores)”, relatou.

“A Ford precisa pagar um preço pela sua decisão. Temos acordo que garante a estabilidade até novembro, porém, não queremos aguardar até lá. Nós gostaríamos de em abril (neste mês) realizar uma assembleia”, disse Wagnão.

Questionada pelo Diário sobre o retorno dos trabalhadores, a montadora afirmou que tem trabalhado junto ao sindicato “para minimizar os impactos decorrentes do encerramento da operação de manufatura em São Bernardo até o fim de 2019. Como resultado dessas negociações, até o momento foi acordado o retorno das atividades a partir de 2 de abril (ontem), em cronograma a ser definido pela empresa”, disse, em nota.

Doria confirma que Caoa é uma das interessadas na compra da planta

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou que uma das empresas interessadas em adquirir a planta da Ford de São Bernardo é a Caoa. Segundo ele, as negociações ainda não foram finalizadas e que mais duas companhias manifestaram interesse no negócio.

“Por enquanto é apenas uma indicação, não temos confirmação a este respeito (em relação à possibilidade da Caoa assumir a fábrica da Ford na região). Estamos cumprindo o que prometemos, que buscaríamos um comprador para a fábrica da Ford com a preservação dos empregos da empresa. Nós tivemos cinco contatos, descartamos dois, conversamos com três, que estão em entendimento. Um deles é o grupo Caoa, mas ainda não há fechamento definitivo em relação a isso”, afirmou Doria.

O governador afirmou que está otimista em relação ao assunto e que uma das empresas deve fechar o negócio. “Lembrando que a Ford vai operar até novembro e, a partir de dezembro, ela terá outro proprietário, que vai continuar a produção, preservando os empregos. Muito em breve estaremos anunciando isso em caráter definitivo.”

Fontes ligadas à negociação afirmaram ao jornal O Estado de S.Paulo que a montadora brasileira assumiria a produção de caminhões e que os veículos seriam produzidos sob licença da Ford. A expectativa é a de que o anúncio do acordo saia a qualquer momento porque Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador da Caoa, “tem o poder de dizer: ‘Aceito tudo ou não aceito nada’. Com a estrutura que eles têm e a maneira como administram a empresa, as coisas podem acontecer rápido.” Segundo a fonte, uma das prioridades é dar continuidade ao processo produtivo, “mantendo níveis aceitáveis de empregabilidade”, afirmou.

Questionada, a Ford afirmou que não comenta especulações. A Caoa não se manifestou.

(com Agências)