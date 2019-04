Nos EUA, vendas de montadoras recuam no primeiro trimestre

02/04/2019 | 21:28



As principais montadoras reportaram nesta terça-feira recuos nas vendas aos Estados Unidos no primeiro trimestre, o que gera pressão sobre empresas que já enfrentam condições mais fracas em mercados globais importantes. Analistas preveem em geral uma queda de cerca de 5% nas vendas em março, historicamente um dos meses mais fortes para as vendas de carros no país, enquanto projetam recuo de 3% a 4% no primeiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado.

Maior montadora dos EUA em vendas, a General Motors informou que suas vendas no primeiro trimestre recuaram 7%. A Fiat Chrysler, por sua vez, apontou que houve queda de 3% na mesma comparação anual. A Toyota e a Nissan também registraram piora nas vendas, enquanto a Ford disse que informará seus números de março apenas na quinta-feira.

Vários fatores contribuem para a desaceleração, inclusive a força das vendas em anos recentes. Houve ainda aumentos consideráveis nos preços dos veículos, bem como altas nas taxas de juros, o que encarece financiamentos e afasta alguns compradores. Há ainda mais opções de carros usados atraentes, de acordo com analistas.

Com os resultados até agora, especialistas dizem que as vendas em todo o ano atual devem ficar abaixo de 17 milhões de veículos pela primeira vez desde 2014. Fonte: Dow Jones Newswires.