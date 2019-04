Prefeitura de Santo André descarta meningite como causa da morte de neto de Lula

02/04/2019 | 20:43



A prefeitura de Santo André (SP) descartou meningite como a causa da morte do neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Arthur Araújo Lula da Silva, de sete anos. O menino morreu no dia 1.º de março.

Após a morte do neto, Lula obteve autorização da Justiça Federal do Paraná para acompanhar o velório em São Bernardo do Campo. Foi a primeira saída do ex-presidente desde a sua prisão, em 7 de abril do ano passado.

Segundo nota da prefeitura de Santo André, Arthur deu entrada no Hospital Bartira com cefaleia, febre, mialgia, exantema, cianose, náuseas e dores abdominais.

Após o óbito, por volta das 12h, o hospital informou que a causa da morte era meningococcemia. No entanto, o resultado de exame de líquor realizado no mesmo dia pela unidade de saúde apontou resultado negativo.

De acordo com a administração municipal, a Secretaria de Saúde foi acionada e encaminhou as análises para o Instituto Adolfo Lutz.

Como Arthur estudava em São Bernardo do Campo, equipes da Vigilância Epidemiológica foram à escola para "adotar medidas de profilaxia".

"Devido ao fato de o paciente estudar em São Bernardo do Campo, a Vigilância Epidemiológica do referido município foi comunicada para que as medidas de profilaxia cabíveis fossem tomadas na escola, o que devidamente ocorreu", diz a nota da prefeitura.

"As investigações foram finalizadas pela Secretaria de Saúde de Santo André, por intermédio do Departamento de Vigilância à Saúde, e segundo os resultados dos exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, foram descartadas: meningite, meningite meningocócica e meningococcemia", afirma a Prefeitura.

A prefeitura de Santo André não informou a causa da morte do neto de Lula. "Informações adicionais relacionadas ao caso dependem de autorização expressa da família da criança."

LEIA A NOTA DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ:

"Conforme amplamente noticiado, no dia 1°/03/2019 recebemos por volta das 14h20 a notificação de nº 5968951, informando que o paciente A.A.L.S, de 7 anos de idade, deu entrada no Hospital Bartira às 7h14 do dia 1°/03 com cefaleia, febre, mialgia, exantema, cianose, náuseas e dores abdominais. Evoluiu com confusão mental e o paciente veio a óbito por volta das 12h. O Hospital informou na notificação que o motivo do óbito foi meningococcemia (meningite). Apesar da notificação, o resultado do exame de líquor realizado no mesmo dia pelo próprio Hospital Bartira, acusou bacterioscopia negativa.

Em face dessa constatação, na mesma data, a Secretaria de Saúde de Santo André, por meio do Departamento de Vigilância à Saúde, encaminhou as amostras de sangue e líquor coletadas no Hospital para análise e confirmação do Instituto Adolfo Lutz, que normalmente emite os resultados no prazo de 15 a 30 dias. Além de encaminhamento das amostras, realizamos esquema profilático dos comunicantes (pessoas com contato íntimo por mais de quatro horas diárias com o paciente nos últimos sete dias).

As investigações foram finalizadas pela Secretaria de Saúde de Santo André, por intermédio do Departamento de Vigilância à Saúde, e segundo os resultados dos exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, foram descartadas: meningite, meningite meningocócica e meningococcemia.

Todos os procedimentos de proteção e profilaxia dos comunicantes foram realizados seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Informações adicionais relacionadas ao caso dependem de autorização expressa da família da criança."