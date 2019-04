De volta ao Santos, Felipe Aguilar faz treino leve na academia

02/04/2019 | 19:14



O zagueiro Felipe Aguilar retoma, aos poucos, a sua rotina de treinos no Santos. Nesta terça-feira, o defensor colombiano se reapresentou ao técnico Jorge Sampaoli no CT Rei Pelé e realizou uma atividade leve, em separado do restante do elenco, na academia.

O trabalho foi leve, pois Aguilar ainda se recupera do susto de domingo, quando se chocou com o lateral-esquerdo Danilo Avelar, do Corinthians, nos minutos finais do primeiro tempo do duelo de ida das semifinais do Campeonato Paulista - o Santos perdeu o jogo, disputado em Itaquera, por 2 a 1.

Após o choque, Aguilar foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ficou internado no domingo e na segunda-feira para a realização de exames médicos. Nesta terça, então, se reapresentou no Santos, tendo realizado apenas trabalhos físicos no CT Rei Pelé. E só voltará a retomar as atividades ao lado dos companheiros com o aval do departamento médico do clube.

Aguilar já está descartado pelo Santos para o duelo com o Atlético Goianiense, quinta-feira, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil. A comissão técnica do clube, porém, trabalha com a perspectiva de aproveitá-lo na próxima segunda, no jogo de volta das semifinais do Paulistão, contra o Corinthians, no Pacaembu.

Nesta quinta, além de Aguilar, o Santos também não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, ainda em recuperação de lesão na coxa esquerda, assim como o atacante Eduardo Sasha. Assim, a dupla de zaga do time será formada em Goiânia por Luiz Felipe e Lucas Veríssimo.