Kissimmee, na Flórida, oferece atrações para autistas

Beatriz Ceschim



02/04/2019 | 19:18

Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e, para celebrar, a cidade de Kissimmee, na Flórida, que fica pertinho dos parques temáticos de Orlando, está com uma série de novidades desenvolvidas especialmente para esse público.

Novidades em Kissimmee

A principal delas é o Senses Park, um centro de lazer inteiramente pensado para crianças com autismo. O parque tem uma área de diversão interativa com instrumentos musicais, carrossel com acesso para cadeirantes e escorregadores para os pequenos.

O playground foi todo planejado para gerar uma maior interação entre os baixinhos e estimular a exploração e curiosidade. Ele será uma boa pedida tanto para a vizinhança quanto para os turistas.

Hotéis em Kissimmee

A escolha do hotel também requer uma atenção especial para os hóspedes autistas. O ideal é sempre ficar em locais mais calmos, para que as férias sejam tranquilas.

Por isso, a empresa Villa Key preparou duas hospedagens específicas para pessoas com o transtorno. Elas são decoradas com cores suaves e estão localizadas em locais calmos.

Parques em Orlando

Uma vez em Kissimmee, é comum visitar os parques temáticos de Orlando. Recentemente, dois deles tornam-se Centros Certificados de Autismo: o SeaWorld e o Discovery Cove.

Com isso, os funcionários de ambos os centros de lazer passam por um extenso e contínuo treinamento. Além disso, ambos os parques em Orlando ganharam recursos de planejamento pré-visita, incluindo um guia sensorial desenvolvido pelo IBCCES.