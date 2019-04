Pais organizam manifestação na rua de escola furtada em Santo André.

Lorena S. Ávila

Especial para o Dgabc.com.br



03/04/2019 | 11:00



Pais que tem filhos matriculados na Emeief (Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino fundamental) Vereador Manuel de Oliveira organizam protestos em frente à escola, nesta quarta-feira (3). Segundo os familiares das crianças e adolescentes que estudam na instituição, a falta de segurança do local, que já foi furtado cinco vezes em um período de nove meses, é total de descaso.

Além dos assaltos constantes, os pais reclamam reformas na escola “As crianças não podem usar o parquinho porque tem uma árvore prestes a cair. A escola está com problemas de iluminação, segurança, o material que reveste o teto está esfacelando e caindo em cima da comida delas. A escola está abandonada” disse Renan Lopes, 32, produtor de eventos.

A Emeief Vereador Manuel de Oliveira, que fica localizada no Jardim das Maravilhas, em Santo André, foi furtada pela quinta vez nesse fim de semana. Os criminosos levaram fios de cobre, 26 torneiras dos bebedouros, panelas e cumbucas da cantina onde são servida as merendas. A escola conta com 744 alunos, entre crianças de 4 a 10 anos e adultos que cursam a EJA (Educação de Jovens e Adultos). Os assaltos prejudicam a infraestrutura da rede municipal andreense.