‘Chá e Catástrofe’ estreia sexta na Capital

Miriam Gimenes



03/04/2019 | 07:02



Quatro senhoras que se encontram para tomar o chá da tarde falam sobre o quê? De modo a responder a esta pergunta que a dramaturga inglesa Caryl Churchill escreveu o espetáculo inédito no Brasil Chá e Catástrofe, que estreia sexta, às 21h, no Centro Cultural São Paulo. A direção é de Regina Galdino e tradução de Eliana Rocha.

A comédia ácida e pós-moderna dispõe de conversas bem-humoradas entrecortadas por visões apocalípticas que envolvem crimes ambientais, guerras químicas, fome e excessos humanos. Seu texto curto e minimalista traz uma análise da paranoia do mundo sob o ponto de vista de uma geração de mulheres que precedeu o Facebook e o iPhone e remete facilmente à realidade contemporânea.

Para tanto, a história se passa durante o chá da tarde de Vi (Selma Egrei), Lena (Chris Couto) e Sally (Agnes Zuliani), quando são surpreendidas pela intrusa e misteriosa Sra. Jarrett (Clarisse Abujamra), que entra no quintal por uma abertura na cerca. Nesse encontro serão reveladas, com ironia, as dificuldades de comunicação e a solidão, além dos dramas de mulheres mais velhas, permeadas por visões ambientais catastróficas.

Enquanto uma mulher revela seu segredo, que envolve o marido e uma faca de cozinha, outra elenca suas inúmeras razões para ter medo de gatos e, a terceira, mostra o bloqueio da depressão e como o efeito disso sobre suas filhas e netas as transformou.



Chá e Catástrofe – Teatro. No Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000). Às sextas e aos sábados, às 21h, e, aos domingos, às 20h. Até 12 de maio. Ingr.: R$ 20, à venda em www.ingressorapido.com.br.