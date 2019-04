Ator de 'How to Get Away with Murder' será protagonista em filme de Lázaro Ramos

02/04/2019 | 16:14



Alfred Enoch, conhecido por sua participação na saga Harry Potter e na série How to Get Away with Murder, está em solo brasileiro para uma grande novidade. O ator será protagonista do filme Medida Provisória, primeiro longa-metragem dirigido por Lázaro Ramos.

Enoch possui dupla nacionalidade e é fluente em português, já que sua mãe é brasileira e seu pai é britânico.

"Ele já está há um mês aqui conosco se preparando para as filmagens. Já não é mais segredo e trago essa surpresa pra vocês. Só posso dizer que tem sido um prazer contar com este ator tão talentoso e dedicado", escreveu Lázaro no Instagram.

Por telefone, a assessoria de Lázaro Ramos confirmou ao E+ o envolvimento de Alfred Enoch no filme de ficção, que encontra-se nas fases iniciais das gravações. Além dele, o cantor Seu Jorge, a atriz Mariana Xavier e Taís Araújo, mulher de Lázaro, também farão parte de Medida Provisória.