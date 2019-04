Luta Livre: 20 vezes que atletas destruíram veículos nos shows

Big Show vs. Moto de Hulk Hogan (1995): http://bit.ly/2YIo5z5.

“Stone Cold” Steve Austin vs. Chevrolet Corvette de Mr. McMahon (1998): http://bit.ly/2I6j8Kf.

Big Show vs Chevrolet Caprice de Big Boss Man (1999): http://bit.ly/2I3DFPP.

"Stone Cold" Steve Austin vs. Ônibus do D-Generation X (2000): http://bit.ly/2K5MxqW.

"Stone Cold" Steve Austin vs Carro de Triple H (2000): http://bit.ly/2U9L5bt.

Luta no Estacionamento – Eddie Guerrero vs. John Cena (2003): http://bit.ly/2HXXE3l.

Big Show vs. Jeep CJ Renegade (2005): http://bit.ly/2YE0M9s.

Mr. McMahon e a explosão do Lincoln Continental Limousine (2007): http://bit.ly/2V6lSLs.

John Cena e Cryme Tyme vs. Lincoln Continental Limousine de JBL (2008): http://bit.ly/2I1vFPe.

Luta no Estacionamento – John Cena vs JBL (2008): http://bit.ly/2OGilRw.

Kofi Kingston vs. Toyota Camry NASCAR de Randy Orton (2009): http://bit.ly/2JVAz2X.

Edge vs. Rolls-Royce Silver Spirit de Alberto Del Rio (2011): http://bit.ly/2YGFiJ9.

Daniel Bryan vs. Cadillac Escalade de Randy Orton (2013): http://bit.ly/2CYRhIX.

Brock Lesnar vs. Cadillac CTS de Seth Rollins (2015): http://bit.ly/2YDJr0h.

Braun Strowman vs. Ambulância com Roman Reigns (2017): http://bit.ly/2TKcrjr.

AJ Styles vs. Shane McMahon vs. Cadillac ATS (2017): http://bit.ly/2COacWO.

Braun Strowman vs. Caminhão da WWE (2018): http://bit.ly/2YIvY7p.

Braun Strowman vs. Lincoln Continental Limousine de Mr. McMahon (2019): http://bit.ly/2FQ08OP.

Braun Strowman vs. Chevrolet Camaro (2019): http://bit.ly/2FIh9Jt.

Crédito: Reprodução WWE

Ronda Rousey vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair vs. Ford Crown Victoria da Polícia (2019): http://bit.ly/2FQPyHk.