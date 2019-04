4 cidades próximas a Orlando que valem a visita

Redação



02/04/2019 | 16:18

O estado da Flórida, nos Estados Unidos, é um dos destinos mais visitados por brasileiros no exterior. Porém, há muito o que conhecer além dos destinos mais famosos, como Miami. Algumas cidades próximas a Orlando, por exemplo, oferecem atrações que valem a visita.

“Sabemos que Orlando é um destino muito querido pelos brasileiros, mas muitos não sabem que a cidade é a porta de entrada para outros destinos muito interessantes. Caso fique mais tempo pelo estado americano, vale a pena fazer uma viagem de carro por essa região”, afirma Lucas Estevam, autor do blog Estevam pelo Mundo.

Recentemente, ele fez uma viagem pela Flórida e separou algumas dicas de cidades que merecem ser visitadas. Confira algumas opções a seguir.

Cidades próximas a Orlando para visitar



1- St. Augustine

A duas horas de Orlando, a cidade é a mais antiga da Flórida, com 450 anos. Ela foi fundada por espanhóis em 1565, e o turismo por lá se dá por museus – incluindo o primeiro de cera dos EUA, construções históricas e boa gastronomia.

O Castillo de San Marco, fortaleza construída pelos espanhóis, é uma das principais atrações da cidade, bem como o forte de alvenaria mais antigo do país. Vale caminhar pelo centro histórico para conferir as construções centenárias e apreciar os portões antigos, que foram inaugurados em 1739 com a intenção de, na época, proteger a cidade de ataques.

Outra atração é o passeio pelo bondinho turístico Old Town Trolley, que passa por 23 pontos e permite ter uma visão geral de todo o local.

2- Gainesville

A menos de duas horas de Orlando, esta é uma cidade ideal para conhecer principalmente quando as temperaturas estão mais altas. Também universitária, Gainesville é conhecida por ter uma das mais altas concentrações de fontes de água doce do mundo.

As águas delas mantêm-se a 22º C durante todo o ano, o que faz o destino ser muito procurado por quem pretende fazer snorkel e mergulho. Dá ainda para nadar muito por lá ou curtir as águas a bordo de um caiaque ou canoa.

Não dá para ir embora sem passar pelo Parque Estadual de Ichetucknee Springs. Vale passar pela trilha de 500 metros que leva até o Blue Hole Spring, com águas turquesas cristalinas.

Descer o rio Ichetucknee de caiaque é outra forma de curtir a cidade e apreciar a beleza da região. Ali é possível dar de cara com cavalos selvagens e até jacarés.

3- Tallahassee

A capital da Flórida está a quatro horas de carro de Orlando e mistura um pouco do contexto político americano com uma atmosfera badalada, por ser uma cidade universitária.

A primeira Corte Suprema da Flórida fica na cidade, assim como o museu da Florida A&M University, com uma exposição fixa que remete à cultura negra. Tallahassee também abriga o Parque Elinor Klapp-Phipps, com 670 acres de árvores e trilhas, além do Wakulla Springs, manancial com vegetação vasta e animais aquáticos.

Por ser uma cidade universitária, contacom restaurantes e bares badalados.

4- Ocala

Esta é mais uma cidade próxima a Orlando que merece ser visitada. Entre os principais pontos turísticos do pedaço estão o Silver Glen Springs, o KP Hole Park e o Silver Springs State Park.

Nesse último, é possível fazer um passeio em um barco com fundo de vidro, o que proporciona conhecer toda a fauna marinha sem ter que se molhar. Vale também curtir um tour pela Ocala National Florest, local com mais de 500 lagos cristalinos liberados para banho.

