Os destinos nacionais e internacionais mais procurados pelos brasileiros

Redação



02/04/2019 | 16:18

Kissimmee, nos Estados Unidos, foi a cidade internacional mais procurada por viajantes em 2018 no site AlugueTemporada. Segundo dados liberados pela plataforma, as buscas pelo destino próximo de Orlando cresceram 37% em relação ao ano anterior. Paris, na França, e Davenport, na Flórida, ocupam a segunda e a terceira posição do ranking internacional, respectivamente.

No Brasil, o município do Guarujá (SP) lidera as pesquisas – a procura pela cidade cresceu 80% em 2018. Rio de Janeiro (RJ) e Ubatuba (SP) também aparecem entre os destinos mais populares.

Destinos nacionais e internacionais mais procurados pelos brasileiros

Cidade internacionais

1. Kissimmee, Estados Unidos

2. Paris, França

3. Davenport, Estados Unidos

4. Lisboa, Portugal

5. Orlando, EUA

6. Nova York, EUA

7. Miami Beach, EUA

8. Roma, Itália

9. Miami, EUA

10. Londres, Inglaterra

Cidades nacionais

1. Guarujá (SP)

2. Rio de Janeiro (RJ)

3. Ubatuba (SP)

4. Cabo Frio (RJ)

5. Bertioga (SP)

6. São Sebastião (SP)

7. Praia Grande (SP)

8. Florianópolis (SC)

9. Búzios (RJ)

10. Caldas Novas (GO)

