Graciele Lacerda fala sobre sumiço das redes sociais: - Senti falta

02/04/2019 | 16:11



Graciele Lacerda até tentou se afastar das redes sociais por um momento, mas aparentemente não deu deu muito certo! A jornalista viajou com o namorado, Zezé Di Camargo para o Pantanal e nos Stories de terça-feira, dia 2, ela falou sobre a saudade que sentiu dos seguidores:

- Estou de volta. Que saudade eu estava de vocês. Confesso, meu Deus do céu, achei que ia morrer sem falar com vocês. Não senti falta de celular, nada disso. Só senti falta de falar com vocês, de mostrar tudo o que eu estava vivendo, de compartilhar tudo o que eu estava vivenciando. Essa coisa de querer mostrar para vocês?

Apesar de ter sentido falta das tecnologias, Graciele contou que se divertiu muito assim:

- Nem peguei meu celular. Curti a muito a viagem. Fiquei só curtindo a cantoria, pescando? Só peguei no celular para fazer umas fotos e um uns vídeo que vou mostrar depois para vocês. É muito gostoso, a gente se conecta com a natureza.