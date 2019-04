Sophie Turner contou final de Game Of Thrones para Joe Jonas que assinou contrato de confidencialidade

02/04/2019 | 16:11



Menos de um mês para a estreia da última temporada de Game Of Thrones, no dia 14 de abril, Sophie Turner deu uma entrevista ao site Entertainment Tonight e contou que seu noivo, Joe Jonas, é um dos sortudos que sabem como a série irá acabar!

- Joe estava no set a maior parte do tempo, então ele meio que entendeu o que estava acontecendo e pediu para que eu contasse tudo. Depois disso, ele assinou um contrato de confidencialidade, então está tudo bem.

A intérprete de Sansa Stark também falou sobre o que sentirá mais falta agora que a série chegou ao fim:

- Acho que o que sentirei mais falta é ser esse personagem, com o figurino, nesses sets incríveis e ficar com a equipe por 12 horas por dias, com os outros atores caracterizados também. Tipo estar aos pés de Winterfell como Sansa Stark - eu nunca me senti tão poderosa como me sindo sendo ela em Winterfell, então acho que nunca fui tão feliz em um set de Game Of Thrones.

Com certeza a volta de Sansa à Winterfell foi um dos momentos mais emocionantes da saga, né?

1º de abril

Enquanto isso, a interprete da irmã de Sansa, Arya, fez uma pegadinha inusitada durante um programa de TV! Maisie Williams compareceu ao The Tonight Show apresentado por Jimmy Fallon e, durante a conversa com o apresentador, acabou soltando uma bomba! Ela disse:

- Durante a filmagem, nos últimos dias, estávamos muito emotivos porque porque quando descobri que a Arya morre no segundo episódio, eu fiquei...

Percebendo o que tinha dito, Maisie ficou com uma expressão de surpresa, enquanto a plateia foi à loucura. Jimmy soltou:

- O quê? Isso é um spoiler!

Visivelmente desesperada, a atriz disse:

- Isso é ao vivo? Podemos editar? Eles ainda podem tuitar sobre isso.

Ela, então, saiu correndo do estúdio. Jimmy foi atrás dela em meio à gritos da plateia e, ao abrir a cortina, os dois gritaram: 1º de abril! Apenas poucos dias antes da estreia, não tem como não cair nessa pegadinha, né?

Teaser

A HBO decidiu divulgar mais um teaser da última temporada de Game Of Thrones. Nele, vemos Winterfell em meio ao inverno. As cenas indicam uma batalha, e muitos fãs teorizam que vários personagens não tenham saído vivos. Vemos a espada Agulha de Arya abandonada, a cadeira de rodas de Bran quebrada, a mão de ouro de Jaime jogada no chão e, em meio à uma trilha sonora aterrorizante, a espada Garralonga, de Jon Snow. Será que isso quer dizer que o herói não irá sobreviver?