02/04/2019 | 16:11



A polícia identificou o principal suspeito do assassinato do rapper Nipsey Hussle, que foi morto a tiros no domingo, dia 31 - em Los Angeles, nos Estados Unidos, em frente à sua loja de roupas. O incidente foi filmado por câmeras de segurança e é possível ver que Nipsey era o alvo do homem que atacou um grupo no local.

Segundo o TMZ, um homem chamado Eric Holder está sendo procurado pela polícia de Los Angeles pelo homicídio. A publicação diz ainda que o apelido dele nas ruas da cidade é Shitty, algo como Mer**nha.

O cantor já foi indicado a um Grammy e, entre seus fãs, está ninguém menos que Jay Z.