Justin Bieber fala sobre ataques que recebeu após uma brincadeira no Instagram

02/04/2019 | 16:11



Justin Bieber usou as suas redes sociais na última segunda-feira, dia 1º para fazer uma brincadeira com os seus seguidores, visto que a data é comemorada mundialmente como Dia da Mentira e ele achou que todo mundo entenderia a pegadinha que ele estava preparando.

O cantor brincou publicando algumas fotos da sua esposa, Hailey fazendo um exame e de um ultrassom em sua timeline. Não demorou muito tempo até que uma enorme quantidade de pessoas começassem a parabenizar o astro teen pela criança que eles estariam supostamente esperando.

Mas foi na manha desta terça-feira, dia 2 que Justin teve que usar as suas redes sociais novamente para rebater as críticas e pedir desculpas pela piada feita no dia anterior. A repercussão foi mais negativa do que positiva e isso assustou o canadense.

- Sempre vai ter gente que vai se ofender, sempre tem gente que não levam as piadas numa boa. Eu sou brincalhão e era primeiro de abril! Eu não tive a intenção de ser insensível com as pessoas que não podem ter filhos. Muita gente que eu conheço faz isso no primeiro de abril e falam aos pais que estão esperando um filho para ver as reações. Mas eu vou pedir desculpas da mesma forma e tomar essas responsabilidade, peço desculpas a quem se sentiu ofendido, compartilhou o cantor.

E ele não parou por aí, Justin Bieber foi além e continuou no melhor estilo textão da vida para dizer o que estava sentindo naquele momento.

- Eu não queria que ninguém ficasse chateado com essa brincadeira. É como quando eu jogo bolo na cara as minhas irmãzinhas quando elas fazem aniversário esperando que elas deem risada, mas elas choram.Às vezes você não sabe que isso pode ferir alguém. Não quero comparar os sentimentos de ter um bolo jogado na cara com gravidez, mas é só para dar um exemplo de como eu achava que isso não ia ofender ninguém. Alguns de vocês riram e outros ficaram ofendidos. Às vezes com piadas você tem que contar com a sorte, finalizou Bieber.

Em menos de uma hora a publicação já acumulava mais de um milhão de likes.