As tentações gastronômicas do Mercado Municipal de São Paulo

Redação



02/04/2019 | 10:18

No Mercado Municipal de São Paulo, mais conhecido como Mercadão, o movimento começa cedo. Com profissionais em busca de ingredientes selecionados, temperos, frutas, legumes, embutidos, pescados, carnes e muito mais, a agitação se estende ao longo do dia com milhares de pessoas vindas de diversas partes.

Mercado Municipal de São Paulo

O Mercado Municipal é uma das atrações mais visitadas de São Paulo, não só pela história, mas principalmente pelo ambiente descontraído, com diversas opções de bares e restaurantes. É um ótimo lugar para comprar, fazer alguma refeição ou apenas passar algumas horas divertidas, em meio a cores, sabores e aromas.

Culinária japonesa

Uma das alternativas para almoçar, ou apenas petiscar, é o restaurante Japa 25. Com foco principal na culinária japonesa e menu recentemente reformulado, a casa oferece pratos leves, petiscos e sugestões para almoço.

Aos amantes de peixe, uma boa pedida é ir nos Combinados (R$ 60 por pessoa ou R$ 175 servindo três). Pedir os sushis em pequenas porções, como a do Hot Roll do Chef (R$ 34), vai bem para quem quer comer menos.

Para os que preferem pratos grelhados, o cardápio do Japa conta com várias opções, entre elas Filé Mignon com ravioloni na manteiga e sálvia (R$ 52), frango xadrez (R$ 28) e o especial Salmão do Japa 25 no alumínio (R$ 64).

O restaurante tem ainda uma boa seleção de vinhos e espumantes, mas o que mais sai são os chopes e as caipirinhas preparadas com frutas tradicionais e sugestões exóticas.

Serviços

Local: Rua Cantareira, 306, Mezanino – Box 8

Funcionamento: Segunda a sábado das 10h às 17h e domingo das 10h às 16h

Onde comer no Mercadão

Há ainda diversos outros lugares para comer no Mercadão de São Paulo, como o tradicional Bar do Mané, com sanduíches e pastéis gigantes, a Cervejaria Santa Therezinha, uma boa para o happy hour, o Elidio Bar, repleto de acepipes no balcão, o Hocca Bar, com filiais até nos Estados Unidos, dono do ótimo pastel de bacalhau, e O Brasileirinho, cujo baião de dois é de dar água na boca.

