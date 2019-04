Google é a marca mais influente entre os brasileiros, mostra pesquisa Ipsos

Da Redação, com assessoria



02/04/2019 | 10:18

O Google é a marca mais influente entre os brasileiros, mostra a 7ª edição da pesquisa Ipsos “The Most Influential Brands”. Em seguida estão: Samsung (2º), Facebook (3º) e YouTube (4º). Os resultados mostram a força das empresas de tecnologia no País. E o ranking inclui ainda mais duas companhias da área: Microsoft (6º) e Netflix (9º). O top 10 é recheado com quatro empresas do setor de bens de consumo (Nestlé, em 5º, Colgate, em 7º, Johnson & Johnson, em 8º e OMO, em 10º).

“The Most Influential Brands” avalia as marcas e seu poder de influência no cotidiano e no comportamento dos consumidores. O estudo analisa também como o público classifica cada empresa dentro de 57 atributos, medindo o impacto delas na vida dos entrevistados. A pesquisa ajuda a compreender como cinco dimensões (Liderança & Inovação, Confiança, Presença, Responsabilidade Social, e Engajamento) estão relacionadas com esta influência.

Em 2018, o peso das dimensões foi: 32% para Liderança & Inovação, 30% Confiança, 17% Presença, 16% Responsabilidade Social e 4% Engajamento. “Liderança & Inovação e Confiança foram as dimensões mais relevantes, mostrando como os brasileiros são mais receptivos para novidades e tecnologias. A crise global das instituições leva os consumidores a cobrar mais credibilidade e confiança das marcas”, afirma Alan Liberman, Head Latam de Marketing Strategy & Understanding na Ipsos.

“Já o Engajamento, que no estudo diz respeito às interações sociais com as marcas, ficou em 5º lugar. Mesmo com grande parte dos brasileiros nas redes sociais, este dado aponta que existem muitas oportunidades para o crescimento das empresas nessa dimensão”, completa Liberman.

O estudo “The Most Influential Brands” é realizado em 17 países. No Brasil, a pesquisa entrevistou 1.030 pessoas por meio de um painel online, entre 23 de novembro e 17 de dezembro de 2018.

