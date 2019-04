Produção de Chitãozinho & Xororó pede que fãs não falem sobre shows de Sandy e Junior

02/04/2019 | 10:11



Em comemoração aos 29 anos de sucesso da música Evidências, Chitãozinho e Xoróro estão em turnê pelo Brasil. No entanto, a música parece não ter tido o mesmo impacto no público da dupla sertaneja depois que Sandy e Junior anunciaram uma turnê em comemoração ao 30 anos de carreira.

De acordo com o jornal Extra, na última sexta-feira, dia 29, e no sábado, dia 30, as apresentações foram marcadas pela plateia levantando celulares, como uma espécia de letreiros, pedindo ingressos para os show dos irmãos.

Após o show, a produção dos sertanejos teria passado na fila dos fãs que aguardavam para entrar no camarim da dupla para tirar fotos e pedido para que não se comentasse sobre o reencontro de Sandy e Junior, que realizarão uma série de apresentações pelo Brasil neste ano.