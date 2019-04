Bruna Marquezine se despede da África e faz texto emocionante para crianças: Não volto pra casa como saí

02/04/2019 | 10:11



Bruna Marquezine foi até Angola, na África, onde passou um tempo com crianças, cuidando, brincando, e até mesmo cozinhando para elas! E a experiência para a atriz foi transformadora, já que a beldade falou sobre eventualmente adotar filhos.

Agora, ela postou uma foto em seu Instagram em que aparece com algumas dessas crianças e escreveu uma carta aberta para elas:

Eu espero ter feito por vocês pelo menos um pouco do que vocês fizeram por mim. Não volto pra casa como saí. Fui transformada. Feita nova. Ele me curou através da vida de cada um que cruzou meu caminho. Serei sempre grata por cada olhar afetuoso, por cada sorriso genuíno, por cada abraço casa, por cada palavra edificante, por toda a generosidade e por honrarem a minha vida mesmo quando não me achei merecedora. Obrigada por me mostrarem o real caráter de Cristo. Aprendi tanto. E nada que eu faça ou tenha feito será suficiente pra retribuir tudo o que recebi. Até logo! Com amor, Bruna.

Depois, postou um álbum, mostrando um pouco mais da experiência na África com os outros missionários, e agradeceu:

Queria tá assim com os missionários que eu gosto. Obrigada pelo SIM de cada um de vocês a Ele, família. Obrigada por estarem tão disponíveis e dispostos a cumprir seus chamados. Vocês foram extremamente usados e marcaram minha vida. Foi uma honra dividir todos aqueles momentos com vocês. Contem sempre comigo pra tudo! Pri, Alyne, João, Lo, Caique, Kaká, Gui, Joy, Alan, Mari, Uil, Bruno, Weilla, Angela e todos que participaram dessa jornada, AMO VOCÊS! É só o começo.