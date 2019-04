Rodrigo Faro surpreende ao fazer comparação de seu corpo atual com o de quase 20 anos atrás

02/04/2019 | 10:11



Rodrigo Faro compartilhou com seus seguidores uma montagem e chamou a atenção ao mostrar que está envelhecendo muito bem! Na postagem, o apresentador comparou seu atual corpo com o que tinha em 2000, quase 20 anos atrás.

Na época, ele atuava em uma novela da TV Globo em que seu personagem exibia constantemente o tanquinho:

Quase 20 anos se passaram do Heitor que malhava de toalha na frente do espelho em O Cravo e a Rosa no ano de 2000, para o papai de três filhas, que faz churrasco na fazenda só de toalha em 2019, escreveu na legenda.

Na caixa de comentários do apresentador, choveram mensagens elogiando o físico dele. Jonathan Couto, por exemplo, marcou sua companheira Sarah Poncio na publicação e fez até promessa:

Aí Sarah! Um dia vou te dar esse orgulho porque com 24 (anos de idade) já estou acabado.

E vale lembrar que não é só Rodrigo quem chama a atenção pelo corpão! Vera Viel, sua esposa, não raro atrai a atenção do público pela boa forma e também constantemente é considerada parecida com a Bruna Marquezine!