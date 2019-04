Grupo Caoa vai assumir operações da Ford

Do Dgabc.com.br



A Caoa é o tão falada compradora da fábrica da Ford, em São Bernardo. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o grupo, representado por Carlos Alberto de Oliveira Andrade, já teria batido o martelo e assinado o negócio. As novas operações, porém, só dizem respeito à fabricação de caminhões, não mais ao hatch Fiesta.

Na quinta-feira (28), o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) recebeu, no Palácio dos Bandeirantes, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, o Wagnão, para posicioná-los a respeito da negociação para a compra da Ford (veja). Segundo Morando, Doria contou a eles que foi assinado termo de confiabilidade entre a montadora e um grupo, no caso, a Caoa, que tinha confirmado interesse no negócio já no fim de fevereiro. Na ocasião, a Ford negou (leia aqui).