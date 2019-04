01/04/2019 | 20:34



Por causa de um problema no ciático, Jô Soares adiou a estreia de seu espetáculo, O Livro Ao Vivo. Inicialmente prevista para esta quinta, 4, no Teatro Faap, a estreia passou para a próxima quarta, 10 - para convidados - e no dia seguinte para o público. O adiamento foi uma recomendação médica.

A montagem ganha formato para os palcos como show de humor, a partir da obra O Livro de Jô - Uma Autobiografia Desautorizada (Companhia das Letras), lançada em dois volumes. Jô ainda deve estrear mais duas peças, como diretor, além de fazer as traduções.