Mick Jagger vai passar por cirurgia cardíaca

01/04/2019 | 20:31



Mick Jagger será submetido a uma cirurgia de substituição de válvula nesta semana em Nova York e a expectativa é que ele se recupere totalmente, informou o site Drudge Report, nesta segunda-feira, 1º, citando fontes não identificadas.

Outras fontes asseguraram ao site Page Six, do The New York Post, que a intervenção cirúrgica vai requerer a implantação de um stent, para resolver obstruções das artérias coronárias. "Ele poderá voltar a trabalhar em algumas semanas", disse uma fonte da publicação.

Os Rolling Stones surpreenderam os fãs no último sábado, 30, ao anunciar que adiariam sua turnê nos Estados Unidos e Canadá para dar tempo ao cantor Mick Jagger de receber tratamento médico.

"Estou devastado por ter de adiar a turnê, mas vou trabalhar duro para voltar aos palcos assim que eu puder", disse Mike Jagger no Twitter no sábado. "Peço desculpas a todos os nossos fãs na América e Canadá com ingressos. Eu realmente detesto decepcioná-los assim", afirmou ainda.

O astro de 75 anos deve se recuperar completamente, disse o empresário da banda. "Os médicos aconselharam Mick Jagger de que ele precisa ter uma recuperação completa para que possa voltar aos palcos assim que possível", disse o empresário em comunicado, sem dar mais detalhes sobre o diagnóstico e o tratamento a que o músico seria submetido.

A turnê da banda pela América do Norte estava marcada para o período de 20 de abril a 29 de junho. Ela foi marcada após o encerramento da passagem da banda pela Europa, iniciada em 9 de setembro de 2017. Estavam previstos 17 shows nos Estados Unidos e no Canadá pela turnê No Filter.

A banda também se desculpou pelo incômodo e garantiu que os ingressos poderão ser usados nas novas apresentações, que devem ser anunciadas "em breve". (Com agências)