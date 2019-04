Geromel treina e aumenta chances de reforçar Grêmio contra a Universidad Católica

01/04/2019 | 18:41



O zagueiro Geromel foi a principal novidade no treino do Grêmio nesta segunda-feira. O elenco se reapresentou após o empate sem gols com o São Luiz, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho, no último domingo, e trabalhou de olho na partida contra a Universidad Católica, na quinta, às 19 horas (de Brasília), no Chile, pela Copa Libertadores.

O jogador desfalcou o time tricolor nos últimos jogos por causa de um edema na coxa. Geromel ainda passará por novos exames para saber se será reintegrado ao grupo. Os atletas que retornaram de Ijuí, palco do duelo de domingo pela semifinal do Estadual, desembarcaram no Aeroporto Salgado Filho ao meio dia e seguiram ao centro de treinamento, onde almoçaram e depois participaram da atividade.

O lateral-direito Leonardo Gomes concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a expectativa para o confronto válido pela terceira rodada da Libertadores. "É um jogo importante. Quando perdemos para o Libertad, sabíamos que seria mais importante ainda. Vamos estudar o adversário para explorar os pontos fracos deles também."

O Grêmio é o lanterna do Grupo H do torneio continental, com apenas um ponto conquistado. A Universidad Católica é a segunda colocada, com três, e o Libertad, que bateu o Grêmio na rodada anterior por 1 a 0, lidera com seis.

"Temos de entrar com concentração dobrada. Não podemos perder, temos de vencer. Se trata de uma final como outros jogos importantes no ano. A nossa mentalidade é essa", afirmou Leonardo. O elenco do Grêmio treina nesta terça-feira pela manhã e depois embarca para o Chile visando a partida.