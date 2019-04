Cuca admite pressão no São Paulo, mas exalta chance de 'quebrar tabu' em clássico

01/04/2019 | 18:32



O técnico Cuca vai começar sua passagem pelo São Paulo diante do Palmeiras, exatamente o clube com o qual foi campeão brasileiro em 2016. O retrospecto do time tricolor na casa do rival, no entanto, é desfavorável. O clube do Morumbi perdeu os sete jogos que disputou contra o adversário no Allianz Parque, que no próximo domingo será palco do confronto de volta da semifinal do Paulistão.

'Existe essa pressão, mas esses meninos estão em uma evolução natural. Eles estão tendo uma sequência de jogos e oportunidades. A gente não sabe o que vai acontecer, mas temos a oportunidade de quebrar esse tabu', afirmou o treinador após seu primeiro treino no São Paulo na tarde desta segunda-feira. "É o destino (enfrentar o Palmeiras). Fui muito feliz lá em 2016 e 2017 e temos um grande desafio. Tomara que a gente consiga sair com a vitória", reforçou, em entrevista coletiva.

Para a partida diante dos palmeirenses, o treinador planeja manter grande do time que eliminou o Ituano com duas vitórias nas quartas de final e empatou com o Palmeiras no jogo de ida da semifinal por 0 a 0. "O time tomou um rumo novo depois da Libertadores e aconteceram alguns acasos, como lesões. Acho que tem de ser mantido quase tudo. Não só para o Paulista, mas também para a sequência do ano", disse.

O treinador afirmou também que está totalmente recuperado da cirurgia cardíaca a que foi submetido no final do ano passado. "Estou 100% dentro do tratamento que nós tínhamos estabelecido. Nós havíamos planejado dia 15 (de abril), a partir de uma licença médica. Não sabíamos o que ia acontecer. Estou bem", disse Cuca, se referindo ao prazo anterior que havia sido anunciado para que ele iniciasse nova passagem pelo comando do São Paulo, antes de o começo de seu trabalho no clube ser antecipado para esta segunda-feira.