Gracyanne Barbosa diz que começará a revelar coisas de Viviane Araújo: - Não quer me deixar em paz

01/04/2019 | 18:11



Gracyanne Barbosa deu a sua sincera opinião sobre o vídeo em que Viviane Araújo aparece cantando uma música de Belo. Como você viu, Vivi surpreendeu os internautas ao dançar e cantarolar a música Derê, do grupo de pagode Soweto, do qual seu ex - e atual de Gracyanne - fazia parte. Então, em entrevista ao Fofocalizando desta segunda-feira, dia 1º, a modelo mandou a real e detonou a atriz ao vivo, dizendo que Viviane provavelmente estava altinha:

- Ela estava no churrasco, alegre, cantando tudo. Acho que ela estava altinha, né? Quando ela fica altinha ela faz algumas coisas. Eu acho que Soweto e Belo fazem parte da história de muita gente, da minha, da dela. Cantar assim eu não vejo problema nenhum. Agora se ela teve segundas intenções, ou se quis de alguma maneira atingir a mim ou ao Belo, acho que essa pergunta deveria ser feita para ela. Eu não tenho como saber o que se passava pela cabeça dela. Eu prefiro acreditar que ela estava se divertindo e cantando uma música.

Gracy, então, revelou que torcia pela felicidade de Vivi, já que gente feliz não incomoda:

- Eu torço por ela porque acho que gente feliz, gente bem resolvida, não incomoda. Embora eu ache que em alguns momentos ela pareça bastante incomodada, como eu vi no Carnaval.

Ao lembrar de uma declaração que a atriz fez no Carnaval (Viviane disse que quem bate, esquece, mas que quem apanha, se lembra), a modelo disse o seguinte:

- Em toda declaração que ela faz ela tenta me atingir, nunca ao Belo. O que é muito estranho, porque o Belo que tinha um relacionamento com ela. Por isso que eu desejo muita felicidade à ela, para que ela me esqueça.

Gracyanne também disse que começará a mudar a sua postura:

- Essa história pertence aos dois, tenho certeza que foi uma história maravilhosa porque senão não teriam passado tanto tempo juntos. Por isso eu evito falar. Só que a partir do momento em que vejo que estou sendo atingida, eu vou ter que mudar minha postura. Vou começar a contar coisas que, de repente não me dizem respeito, mas que infelizmente vou ter que acabar falando. Depois de 11 anos e essa história continua... Ela não quer me deixar em paz.

E terminou alegando que o fim do relacionamento de Viviane e Belo tem muito mais história do que as pessoas imaginam:

- Acho que não ficou muito bem resolvido entre os dois. A história dele [do Belo] tem muitas coisas envolvidas, muitas pessoas envolvidas nesse relacionamento.

Tenso, hein? Será que Vivi irá se pronunciar?