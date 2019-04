Hotéis Vila Inglesa e Mazzaropi anunciam programação para a Páscoa

Redação



02/04/2019 | 09:48

Os hotéis Mazzaropi, em Taubaté, e Vila Inglesa, em Campos do Jordão, anunciaram a programação para a Páscoa. Em ambos, as crianças poderão seguir as pegadas deixadas pelo coelhinho para participar de uma caça aos ovos. Um almoço comemorativo também fará parte das atividades dos dois complexos.

Essa não será a única ocasião em que o coelho da Páscoa fará a alegria dos pequenos. As áreas verdes dos hotéis abrigam diversos animais, incluindo roedores fofinhos. Para ter um contato melhor com os bichinhos, as crianças vão poder alimentá-los.

Programação para a Páscoa: Hotel Vila Inglesa

No Vila Inglesa, por exemplo, o mascote da turma é o coelho Tufinho. Na hora da visita, cada criança escolherá um bichinho para alimentar e cuidar por uns instantes.

Oficinas especiais também serão oferecidas aos hóspedes. As crianças poderão, por exemplo, criar suas próprias máscaras para usar no teatro comandado pelos monitores no domingo de Páscoa.

Enquanto isso, os pais podem relaxar na piscina coberta e aquecida ou fazer uma massagem no Vila Inglesa. Quem gosta de praticar esportes terá à disposição quadras de tênis e de vôlei, além de tirolesa e arvorismo. O empreendimento conta com um salão de jogos que funciona também como um bom espaço para bater papo e deixar o tempo passar bebericando algum drinque.

O hotel em Campos do Jordão, inclusive, vai ter música ao vivo nas noites da sexta-feira e do sábado do feriado da Páscoa. Os shows vão embalar as noites no bar. Já no bistrô Moya será possível provar pratos temáticos que levam o chocolate como principal ingrediente.

A diária com pensão completa para o feriado no Hotel Vila Inglesa custa a partir de R$ 1.561 para duas pessoas. O empreendimento exige permanência mínima de três noites.

Hotel Fazenda Mazzaropi

No Hotel Mazzaropi, a programação segue o mesmo estilo: uma agenda diária recheada de atrações para crianças e adultos, sempre supervisionadas por uma equipe profissional de monitores. As atividades incluirão idas à horta e à fazenda para acompanhar a ordenha das vacas e o despertar das galinhas.

As refeições temáticas proporcionarão mais momentos divertidos, como o almoço da Emília e do Visconde de Sabugosa, assim como o jantar das fantasias.

O empreendimento ocupa 150 mil metros quadrados, com quatro piscinas, playgrounds, salão de jogos e quadras poliesportivas aos hóspedes, que podem aproveitar ainda o campo de futebol, o de minigolfe e o lago com pedalinho.

A diária custa desde R$ 1.440 para duas pessoas na Páscoa, incluindo todas as refeições. No feriado, é exigida permanência mínima de três noites.

