Hotéis e pousadas em Socorro oferecem pacotes para a Páscoa

02/04/2019 | 09:48

Uma série de hotéis e pousadas em Socorro, cidade localizada a aproximadamente duas horas da capital paulista, estão com pacotes para o período entre 18 e 21 de abril. Para quem quer relaxar, curtir alguns dias de estadia em contato com a natureza da Serra da Mantiqueira é uma boa opção.

Socorro

Localizada na Serra da Mantiqueira, com fácil acesso às principais rodovias do Estado de São Paulo, Socorro é uma estância hidromineral com ampla infraestrutura para receber viajantes que desejam relaxar e se divertir. Uma vez lá, é possível curtir atividades ao ar livre, provar gastronomia rural, ir às compras e fazer diversas atividades em família.

Divulgação Atividades de lazer e aventura são opções na cidade

Hotéis e pousadas em Socorro

Além de ser referência em turismo acessível, tendo recebido vários prêmios nesse sentido, o destino conta com diversas opções de hospedagem para todos os gostos e bolsos. Confira algumas opções de hotéis e pousadas em Socorro que estão com pacotes promocionais para a Páscoa.

Hotel Fazenda 7 Belo

No Hotel Fazenda 7 Belo, o coelho fará uma visita aos hóspedes no domingo. Além disso, as crianças contarão com uma programação de atividades especiais preparadas pela equipe de monitores.

O pacote de três diárias com pensão completa inclui uso livre da infraestrutura do empreendimento, que inclui três piscinas, lago para pesca esportiva, minifazendinha, dois campos de futebol, minigolfe, slackline e horta orgânica. O valor pela estadia sai a partir de R$ 1.830 para casal – uma criança de até quatro anos é incluída como cortesia.

Hotel Fazenda Floresta do Lago

Outra opção de hotel-fazenda em Socorro é o Floresta do Lago, que conta com grande área de lazer composta por piscinas, tirolesa, passeio a cavalo, quadra de tênis e poliesportiva, playground e campo de futebol, além de monitoria profissional.

Três diárias na Páscoa, em sistema de pensão completa, saem a partir de R$ 2.024 para o casal, com uma criança de até quatro anos incluída sem custo.

Pousada Igarapé

Quem prefere as tradicionais pousadas de interior encontra diferentes opções pela cidade. A Igarapé oferece entrada gratuita no Parque Monjolinho e 10% de desconto em qualquer atividade.

O pacote de três dias com café da manhã custa a partir de R$ 1.300 para o casal.

Pousada Pompeia

A Pousada Pompeia oferece hospedagem de três dias para duas pessoas em suíte premium, com café da manhã, por R$ 1.250.

Pousada Vista Linda

A Vista Linda tem diárias a partir de R$ 265 para o casal, com café da manhã incluído. É mais uma opção para curtir a Páscoa em Socorro.

Hostel Cantinho Família Aventura

Este hotel conta com pacotes de duas noites, com café da manhã, em quarto coletivo, a partir de R$ 68 por pessoa. Quem preferir ficar em uma suíte com banheiro privativo paga a partir de R$ 710. O quarto acomoda até quatro pessoas. Além disso, cada hóspede recebe um ovo de chocolate para participar da caça aos ovos.

