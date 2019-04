Rapper Nipsey Hussle morre aos 33 anos de idade e recebe homenagem de Rihanna

01/04/2019 | 09:11



O TMZ informou que o Rapper Nipsey Hussle morreu aos 33 anos de idade, no dia 31 de março, após ter sido baleado enquanto estava em sua loja, a Nipsey and co.

De acordo com o site, um artista que estava fazendo uma live no Instagram após a fatalidade, recebeu uma mensagem de uma pessoa afirmando que havia sido ela quem tinha cometido o crime na frente da filha do rapper.

Apesar de a informação não poder ser confirmada, o TMZ divulgou que Nipsey realmente estava acompanhado de sua filha quando foi morto.

Nas redes sociais, alguns artistas lamentaram a morte do artista, como Rihanna e Pharrell Williams, que declararam, respectivamente, o seguinte pelo Twitter:

Isso não faz o menor sentido! Meu espírito está tremendo por causa disso! Querido Deus, que o espírito dele descanse em paz e que seu poder divino conforte todos os entes queridos dele! Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você.

E:

Você tinha algo positivo e falava pela sua comunidade todas as vezes que tinha a oportunidade. E, por causa disso, você inspirou milhões, milhões que vão carregar seu legado para sempre. Descanse entre as estrelas.