Aguilar passa bem após choque de cabeça e Avelar diz não lembrar de lance

31/03/2019 | 19:38



Além dos gols no clássico entre Corinthians e Santos, um lance na partida deixou todos apreensivos, neste domingo, na Arena Corinthians. Danilo Avelar se chocou de cabeça com Felipe Aguilar no final do primeiro tempo e os dois caíram no gramado, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista.

O lateral-esquerdo do Corinthians seguiu na partida, enquanto que o zagueiro do Santos desmaiou e deixou o campo de ambulância. "Eu não lembro muito o que aconteceu. Fiquei meio tonto. Pelo que soube acho que ele bateu na minha nuca. Mas o importante é todo mundo estar bem", disse Avelar.

A assessoria de imprensa do Corinthians informou que Aguilar recebeu atendimento inicial no posto médico da arena e depois foi encaminhado consciente para o Hospital sírio-libanês.

O Santos informou que o zagueiro está bem e deve receber alta nesta segunda-feira. "Felipe Aguilar realizou na noite deste domingo uma tomografia, sendo avaliado por um neurologista. Os exames não apresentaram qualquer alteração clínica. O zagueiro passará a noite no Hospital Sírio-Libanês e será reavaliado na manhã desta segunda para possível alta após realização de nova tomografia", informou a nota.

O lance aconteceu aos 44 minutos da etapa inicial. Após cruzamento da esquerda, os dois subiram para a disputa da bola e se chocaram. O lateral-direito Fagner aproveitou a sobra e mandou para as redes. O gol foi invalidado porque o árbitro já havia parado o lance.

Os jogadores do Corinthians ameaçaram uma reclamação, mas depois desistiram. O clima no gramado e no estádio ficou de apreensão. Alguns jogadores tiraram a camisa para abanar Aguilar. Enquanto isso, Avelar recuperava os sentidos e recebia atendimento médico.

Aguilar seguia deitado. Vagner Love tentou virá-lo de lado e foi reprimido pelos jogadores do Santos. Alison e Cueva pediam a substituição. Outros gritavam pela ambulância. Os médicos correram para o gramado. Depois veio a ambulância.

Quando o jogador foi imobilizado já conversava com os médicos, que colocaram o protetor cervical e depois o levaram para avaliação. O técnico do Santos Jorge Sampaoli, na entrevista coletiva, ainda não sabia sobre o estado de saúde de seu jogador. "Vamos esperar para saber se estará disponível."