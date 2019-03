Hamilton elogia Leclerc e admite preocupação com novo rival no campeonato

31/03/2019 | 17:50



O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, admitiu que o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, merecia ter vencido o GP do Bahrein, neste domingo, na segunda etapa do Mundial de Fórmula 1. Leclerc liderou boa parte da corrida, mas devido a uma falha no motor perdeu potência e terminou a prova na terceira posição - no sábado, o piloto havia feito história ao se tornar o primeiro monegasco a cravar uma pole position na Fórmula 1.

"Foi tudo muito duro, as Ferraris demonstraram durante o fim de semana que seriam muito difíceis de serem batidas. Leclerc fez um grande trabalho e foi duro para ele o que lhe aconteceu ao final da corrida, porque mereceu vencer. Mas a equipe fez um bom trabalho e tomamos a vitória", declarou Hamilton.

Apesar de a temporada estar apenas no início, o pentacampeão prevê uma disputa acirrada com Leclerc nas próximas etapas. "Ele fez uma corrida tão boa. Temos trabalho a fazer para tirar esses caras do nosso retrovisor", disse.

Neste domingo, o britânico conquistou a 74ª vitória da carreira. A prova no Bahrein ficou marcada por intensas disputas por posição de Hamilton e Sebastian Vettel, da Ferrari. Na 38ª volta, o alemão chegou a rodar.

"As minhas lutas com Vettel valeram a pena. Fazia muito vento, e foi uma corrida mais complicada devido a isso. Tentei ultrapassá-lo por fora e não acho que nos tocamos", disse o britânico.

Com a vitória no GP do Bahrein, Hamilton está na vice-liderança do Mundial, com 43 pontos, um a menos do que o finlandês Valtteri Bottas, também da equipe Mercedes, que ficou em segundo neste domingo. A próxima corrida vai ser na China, no dia 14 de abril.