Testamos: fone Gorila Shield Tank é bonitinho, mas ordinário

Sérgio Vinícius



01/04/2019 | 08:48

O fone de ouvido Gorila Shield Dual Tank é até simpático. Tem qualidade sonora OK (curiosamente, quanto mais alto está o volume, melhor fica a reprodução da canção) e é confortável quando colocado no ouvido (tem até uma haste emborrachada que o prende na parte interna da orelha, que dá segurança quando o usuário está em movimento). Entre os pontos positivos, não apresenta muito mais que isso (tá, sua bateria é bem boa, com mais de 8 horas de vida).

Aí, vem a chuva de problemas. Ele é caro se comparado a concorrentes da mesma estirpe (custa R$ 140 na loja oficial; um bom JBL bluetooth sai por R$ 115). A conexão via bluetooth que oferece não é das mais pró-ativas – engasga enquanto outros aparelhos tentam se conectar. Por vezes, é necessário desligar e ligar novamente o foninho para que haja o pareamento.

Raio-X

Nome: Gorila Shield Dual Tank

Tempo de carregamento: 2 horas (acompanha um pequeno cabo para carregar o fone)

Bluetooth versão: V4.1

Bateria: 70 mAh

Modo de Som: stereo, sistema anti-ruído

Tempo de duração da bateria: até 8 horas em funcionamento

Proteção: contra respingos e poeira

O que anima: bom acabamento, confortável, qualidade de som ok

O que decepciona: preço pelo que oferece, cordão incomoda no uso diário, conexão bluetooth mambembe

Preço: R$ 140

Site oficial: https://is.gd/Y3kkLI



A haste traseira é um curta, o que faz com que o usuário tenha sérias limitações ao virar a cabeça enquanto usa o aparelho. O cabo engancha no pescoço e a sensação não agrada. Além disso, o controle integrado ao Gorila Shield Dual Tank é um tanto grosseiro (e grande) e fica batendo no rosto de quem o usa enquanto caminha.

Trata-se, em resumo, de um produto que se mostra mais estiloso do que usável. Ele é vendido em uma simpática embalagem tubular. Chega ao usuário com borrachinhas extra para o ouvido e alguns outros itens que mostram esmero do fabricante em agradar pelo visual e por pequenas inciativas. A pena é que todo o esforço não foi voltado ao que o usuário realmente quer em um fone bluetooth: além da excelente qualidade de áudio (pelo menos, por mais de R$ 100), usá-lo sem lembrar que há cabos ao seu redor.

No álbum, você confere todos os eletrônicos avaliados pelo 33Giga:















































































































































































































< >