4 templos para cuidar da alma em São Paulo

02/04/2019 | 16:18

O turismo religioso é uma ótima oportunidade de aprender mais sobre cultura, história e, de quebra, cuidar da mente e da alma. Na região de Itupeva, no interior de São Paulo, há vários templos que merecem a visita. Confira quatro deles.

4 templos para o turismo religioso em SP

Gruta do Quilombo

Divulgação Gruta do Quilombo é uma das opções que valem a visita

Ponto de peregrinação de fiéis católicos, a Gruta do Quilombo, localizada no bairro Quilombo, um dos mais antigos de Itupeva, tem toda a atenção da cidade em 12 de outubro, data em que é celebrado no Brasil o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Na ocasião, a população local se reúne para ir até a gruta participar de uma comemoração, que acontece na capela do local.

O evento, realizado há quase 40 anos, faz parte do calendário oficial da cidade e é organizado pela Prefeitura Municipal, com apoio das associações dos romeiros e dos moradores do bairro.

Além de homenagear a padroeira do Brasil, o objetivo da celebração é manter viva a fé. Por isso, é um momento cheio de emoção. Fora dessa data comemorativa, a gruta fica aberta à visitação aos sábados, a partir das 8h.

Mosteiro de São Bento

Divulgação Uma das atrações do Mosteiro de São Bento é a missa conventual

Localizado em Vinhedo, a 70 km de Itupeva, o Mosteiro de São Bento é referência na região para quem busca reflexão. Silencioso, o local fica sempre aberto. É mais frequentado aos domingos, por ser o dia em que acontece a missa conventual, com a presença dos monges que vivem e trabalham por lá.

A celebração tem canto gregoriano e bênção do Santíssimo, o que chama bastante a atenção dos visitantes. Além da questão religiosa, como o mosteiro fica num dos pontos mais altos de Vinhedo, ele proporciona lindas vistas, bem como momentos de paz e tranquilidade. Ao redor, o verde toma conta por causa dos jardins que tomam conta da região.

Templo Kadampa

Divulgação Templo Kadampa proporciona um contato com a cultura budista

Para quem quer meditar e descansar a mente, o templo Kadampa, em Cabreúva, é uma opção. Localizado a 34 km de Itupeva, o local oferece várias atividades gratuitas, além de ser uma ótima oportunidade para quem quer fazer uma imersão na cultura budista. É um ponto turístico importante da região.

Para quem deseja apenas conhecê-lo, o templo também recebe visitantes que chegam em grupos, mas é necessário fazer agendamento prévio. Os horários de visita são restritos: aos sábados e feriados, das 13h às 16h, e aos domingos, das 13h às 17h.

Matriz de São Sebastião

Divulgação Matriz de São Sebastião é um dos cartões-postais de Valinhos

A Igreja Matriz de São Sebastião, em Valinhos, é um dos cartões-postais da cidade. Além da representação sagrada, tem muita importância na história da cidade, já que surgiu como pagamento da promessa para São Sebastião do então padre Francisco Manetta, com o objetivo de acabar com o surto de febre amarela que atingia a cidade em 1889.

Com o fim da doença, e com a ajuda de doações dos moradores, a igreja foi construída. Além da beleza de sua arquitetura interna e externa, a escadaria feita em pedra rosa, que dá acesso à igreja, é um dos destaques arquitetônicos do local.

Onde ficar

Para aproveitar todos esses templos, uma opção para se hospedar é o hotel Quality Resort Itupeva. Localizado a 50 minutos de São Paulo, ele fica em frente aos parques Hopi Hari e Wet’n Wild, e ao lado do Outlet Premium São Paulo. Os hóspedes contam com transfer cortesia de ida de volta para as três atrações.

Em sua estrutura, o local conta com lazer completo para adultos e crianças. Piscina climatizada, campo de futebol, quadra de tênis e salão de jogos são alguns destaques. As 220 acomodações contam com internet wi-fi, ar-condicionado, minibar, televisão de LCD com TV a cabo. Com capacidade para 340 pessoas, o Restaurante Trilheiros oferece gastronomia de qualidade em sistema de buffet ou à la carte.

