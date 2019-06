Maria Beatriz Vaccari



26/06/2019 | 15:48

O lago Nahuel Huapi banha alguns dos cenários mais lindos de Bariloche, na Argentina. Já o Lake Louise, no Canadá, conquista o pessoal com sua água clarinha cercada por montanhas e é um dos pontos turísticos mais fotografados do país. O Rota de Férias separou uma lista com alguns dos lagos mais bonitos do mundo. Confira:

Lagos mais bonitos do mundo