Redação



07/08/2019 | 17:48

Resumir todas as belezas do mundo em apenas sete maravilhas é um grande pecado. Por esse motivo, o Rota de Férias separou uma lista com 60 destinos para conhecer antes de morrer. As opções incluem figurinhas carimbadas, como a Torre Eiffel, em Paris, e destinos mais exóticos, como o Golden Temple, na Índia. Confira

60 maravilhas do mundo para conhecer