As maravilhas da exótica Ilha de Chiloé, no Chile

Redação



09/08/2019 | 10:48

Conhecer a Ilha de Chiloé no outono é uma ótima opção para quem vai visitar o Chile. Com o fim do verão, período ideal para observação de pinguins, aves migratórias e da baleia azul, a estação que chega presenteia o viajante com clima agradável e uma série de atrações curiosas para curtir.

O que fazer na Ilha de Chiloé no outono

Divulgação Passeio de barco em Chiloé

O arquipélago chileno fica localizado na porção sul do país, no limite com a região da Patagônia do Norte. No início do outono, o local reserva diversas atrações para os turistas, seja em contato com a natureza ou para revelar as muitas especificidades da cultura e da arquitetura chilotes.

Em Castro, capital da ilha, bater perna é uma boa opção para conferir as típicas e coloridas casas de palafitas, erguidas às margens do Rio La Chacra, na Avenida Pedro Montt.

Outro destaque arquitetônico são as igrejas. Cerca de 150 templos estão espalhados por lá, e 16 deles são considerados Patrimônios Mundiais da Unesco, como a Igreja de São Francisco de Castro.

Miniaturas dessas construções religiosas e das casas tejuelas – residências que usam telhas de madeira encaixadas simulando escamas de peixe, para facilitar o escoamento da água da chuva –, estão à venda na Feira de Dalcahue, que funciona diariamente. Além disso, é possível encontrar na feira peças de lã, utensílios de madeira para a cozinha e barracas de comidas típicas.

Já para aproveitar a imensidão verde em que os vilarejos de Chiloé estão imersos, corra para o Parque Nacional Chiloé ou o Parque Tantauco que, juntos, somam quase 300 km de trilhas, com todos os níveis de dificuldade.

Onde se hospedar

Divulgação Vista do hotel

Uma opção luxuosa para se hospedar na Ilha de Chiloé no outono é o Tierra Chiloé Hotel Aventura e Spa, que conta com algumas atrações para que os hóspedes aproveitem o destino.

Situado em Castro, de frente para a Baía de Rilán e com vista para o pantanal de Pullao, o hotel conta com 24 apartamentos, salão com lareiras, salas de leitura, restaurante com cardápio inspirado na culinária chilota, spa com piscina de hidromassagem, piscina externa aquecida, saunas seca e úmida e duas salas de massagens.

