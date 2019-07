Bianca Bellucci



09/07/2019 | 13:18

Alguns games saíram dos consoles e foram para as bilheterias de cinema, como é o caso de Tomb Raider e Resident Evil. Embora não seja tão comum, o inverso também ocorre. Isso é, diretores usam suas habilidades para criar atrativos trailers de jogos. Alguns se baseiam nos traços digitais, enquanto outros fazem versões live-action do título. Independentemente da escolha, o 33Giga reuniu 17 vezes que os cineastas foram parar no universo dos gamers. Confira!



































































< >