Bianca Bellucci

Do 33Giga



03/03/2020 | 16:18



Anualmente, a Forbes libera a lista The World’s 100 Most Powerful Women, que, como o próprio nome entrega, reúne as mulheres mais poderosas do mundo. A ideia é homenagear aquelas que estão usando sua voz para mudar as estruturas de poder e criar um impacto duradouro.

E já que o Dia Internacional da Mulher será comemorado no próximo domingo (8), o 33Giga listou 25 das executivas selecionadas pela Forbes que são mais influentes no campo da tecnologia. Confira!

















































